Brief an Verteidigungsministerin : Hans will Stärkung der Bundeswehr im Saarland

Brief an Verteidigungsministerin

Saarbrücken/Berlin Ministerpräsident Hans wirbt bei Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer um die Ansiedlung eines Forschungsbüros für Cyber-Sicherheit.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans nutzt die Ernennung seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) zur Verteidigungsministerin zu einem Vorstoß. In einem Schreiben, das der SZ vorliegt, drängt er auf den Erhalt und Ausbau von Bundeswehr­einrichtungen im Saarland. Konkret wirbt er darum, ein sogenanntes Programmbüro der neuen Agentur für Innovation in der Cyber-Sicherheit im Saarland anzusiedeln. Diese Agentur, die in Halle an der Saale aufgebaut wird, soll daran arbeiten, Staat und Bürger besser gegen ­Hackerangriffe aus dem Internet zu schützen. Um diese Entwicklung voranzubringen, sollen Programmbüros in der Nähe von Forschungsstandorten eingerichtet werden.