Verwaltungserfahrung : Strengere Anforderungen an Bürgermeister?

Saarbrücken Mehrere Rathaus-Chefs fordern, wieder vorzuschreiben, dass Bürgermeister-Kandidaten Verwaltungserfahrung haben müssen. Ist das sinnvoll?

Das war nicht immer so. Bis 1994 verlangte das Gesetz explizit, dass ein Bürgermeister „für sein Amt geeignet“ sein muss: „Er muss mindestens die Befähigung für den gehobenen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung besitzen oder über entsprechende Erfahrungen verfügen, die er durch verantwortliche Tätigkeit in Verwaltung oder Wirtschaft erworben hat.“ Der gehobene Dienst ist eine Laufbahn der Beamten (vom Inspektor/A9 bis zum Oberamtsrat/A13), die ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt voraussetzt.

Die Qualifikationserfordernisse fielen 1994 mit der Einführung der Direktwahl der Bürgermeister aus dem Gesetz heraus. Alle drei damaligen Fraktionen im Landtag (SPD, CDU, FDP) waren der Ansicht, dass die Wähler am besten entscheiden können, wer geeignet für das Amt ist und wer nicht. In allen anderen Bundesländern mit Urwahl müssten Bewerber auch keine besonderen Befähigungen nachweisen. Fried und Rödle stellen allerdings auch die Urwahl infrage. „Das dient der gemeinwohlorientierten Sacharbeit und verhindert Populismus“, sagt Rödle. Nach Frieds Ansicht hätte ein vom Stadt- oder Gemeinderat gewählter Verwaltungschef den Vorteil, dass er stets mit stabilen Mehrheiten im Rat arbeiten kann.

Auch in der CDU gibt es Bürgermeister, die eine Rückkehr zu Qualifikationserfordernissen für den richtigen Weg halten. Das Verwaltungshandeln sei in den vergangenen Jahren immer komplizierter geworden, sagt der Tholeyer Bürgermeister Hermann Josef Schmitt, der vor seiner Wahl zum Bürgermeister 2003 eine Verwaltungslaufbahn absolvierte und zuletzt das Hauptamt der Gemeinde Eppelborn leitete. Als Beispiel nennt Schmitt die inzwischen hochkomplexe Vergabe öffentlicher Aufträge. „Wer da keine Kenntnisse hat, bekommt Probleme“, sagt der Bürgermeister. Das sei vor allem in kleinen Gemeinden mit lediglich 18 oder 20 Rathaus-Mitarbeitern der Fall, denn in größeren Verwaltungen könne ein Bürgermeister eher auf Fachleute zurückgreifen.