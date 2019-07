Missbrauchsskandal : Saar-Ministerium erhöht Druck auf Klinikdirektor

Homburg Das Gesundheitsministerium erhöht im mutmaßlichen Missbrauchsskandal am Homburger Uniklinikum (UKS) den Druck. Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) bestätigte, dass die dem Ministerium angegliederte Approbationsbehörde gegen Professor Dr. Alexander von Gontard, Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie, und eine Oberärztin ermittele.

Dem früheren UKS-Vorstand wirft Kolling Verstöße gegen Meldepflichten an die Krankenhausaufsicht vor. Er kündigte einen Gesetzesentwurf an, der für solche Vorfälle hohe Bußgelder im fünfstelligen Bereich vorsehen soll. Kolling regt zudem an, einen Fonds für die Opfer des Missbrauchsskandals am Uniklinikum einzurichten.