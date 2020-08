Betrug mit überhöhten Arztrechnungen : Strafbefehl über 9100 Euro gegen Finanzbeamten

St. Ingbert/Blieskastel Der ehemalige persönliche Referent des damaligen saarländischen Finanzministers ist wegen Abrechnungsbetrugs zu einer Geldstrafe von 9100 Euro verurteilt worden. Dem Beamten droht noch eine weitere Strafe.

Wegen Betrugs in sieben Fällen hat das Amtsgericht St. Ingbert auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen einen ehemalige Führungskraft des Finanzministeriums erlassen. Regierungsoberrat R. muss demnach insgesamt 9100 Euro in 70 Tagessätzen zu 130 Euro bezahlen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden SR-Bericht. Der Beamte muss zudem den entstandenen Schaden in Höhe von 1050 Euro wiedergutmachen. Nach Angaben von Amtsgerichtsdirektorin Marion Walther ist der Strafbefehl rechtskräftig.