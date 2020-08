Schulbusse im Bliestal : Neue Startzeiten für die Schulbusse im Bliestal

St. Ingbert/Bliestal Um die Anschlusssituation am Busbahnhof Aßweiler in der morgendlichen Hauptverkehrszeit nachhaltig zu verbessern, gibt es Montag, 17. August, dem ersten Schultag nach den Sommerferien) geringfügige Fahrplananpassungen an den Buslinie R10 (Blieskastel – Aßweiler – Heckendalheim – Saarbrücken) und 504 (Walsheim – Gersheim – Herbitzheim – Rubenheim – Erfweiler-Ehlingen – Aßweiler – St. Ingbert).

So werden die ersten drei Abfahrten der Linie 504 ab Walsheim in Richtung St. Ingbert (bislang 5.10, 5.35, und 6.10 Uhr) montags bis freitags zwischen Walsheim und Aßweiler um 5 bis 10 Minuten vorverlegt (neue Abfahrtzeiten 5.01, 5.30 und 6.01 Uhr).

Die bisherige Fahrt der RegioBus-Linie R10 montags bis freitags um 6.56 Uhr in Richtung Saarbrücken fährt ab Aßweiler Busbahnhof künftig drei Minuten später ab. Das Unternehmen Saar-Mobil weist in diesem Zusammenhang auf die örtlichen Aushänge an den Haltestellen hin.