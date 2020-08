Angebot für angehende Kirchenmusiker : Ausbildung für Organisten und Chorleiter

St. Ingbert/Speyer Das Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut (BKI) des Bistums Speyer mit Ausbildungsorten in Landau, Kaiserslautern, Speyer und St. Ingbert bietet diverse musikalische Kurse an, die neben Schule oder Beruf besucht werden können.

Der Einzelunterricht wird zudem in Blieskastel, Zweibrücken, Neustadt, Weisenheim am Sand, Ludwigshafen-Rheingönheim, Schifferstadt, Rheinzabern und Pirmasens erteilt. Die Aufnahmeprüfungen für den nächsten C- und D-Kurs werden in der 2. Septemberhälfte an den jeweiligen Ausbildungsorten stattfinden. Der Anmeldeschluss hierfür ist der 1. September. Die Leiter der Ausbildungsorte stehen für Fragen zur Verfügung. In St. Ingbert ist dies Christian von Blohn, christian.vonblohn@bistum-speyer.de.