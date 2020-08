DRK-Kreisverband St. Ingbert : DRK bildet Job-Suchende zu Sanitätern aus

St. Ingbert DRK-Kreisverbands-Geschäftsführer Roland Engel hat in der Rettungsdienstschule Saar in St. Ingbert die elf erfolgreichen Absolventen des Lehrgangs begrüßt.

In der Gruppe gab es einen hohen Migrantenanteil. Abbas Alkussin ist einer der Absolventen. Der Syrer ist seit vier Jahren in Deutschland, spricht bereits gut deutsch und will im Rettungsdienst und Krankentransport in der DRK-Rettungswache in Blieskastel arbeiten. Dietmar Theis aus Bebelsheim ist der älteste unter den Teilnehmern, er ist 56. Der Maurermeister arbeitete lange auf dem Bau, pflegte dann jahrelang seine demente Mutter, wie er berichtet. Nach ihrem Tod wollte er nicht auf den Bau zurück und sieht im Rettungsdienst eine gehaltvollere Arbeit. Er rechnet mit einer Anstellung in der DRK-Rettungswache in St. Ingbert. „Wir haben jetzt erstmals im Saar-Pfalz-Kreis ein solchen Angebot gemacht und hoffen auf einen weiteren Kurs“, sagte Engel. Dietmar Schönberger vom Jobcenter machte ihm Hoffnung. Schließlich gewinne man hier gut ausgebildete Mitarbeiter für eine Aufgabe, die selbst in Coronazeiten krisensicher sei. Bewährt habe sich der Einsatz von Sprachmittlern im Lehrgang. So seien fehlende Deutschkenntnisse gut ausgeglichen worden. „Trotzdem habe alle im Team ihre Deutschkenntnisse durch den Lehrgang verbessert“, sagte Engel. Die Mitarbeit in Kliniken, den Rettungswachen und die Kurse an der Schule hätten dem Spracherwerb sehr genutzt – ein guter Nebeneffekt. Schulleiter Mike Höll: „Für uns war es Neuland, mit so vielen Migranten zu arbeiten. Aber die Erfahrungen waren durchaus positiv – dank der Dolmetscher.“ Der DRK-Kreisverband St. Ingbert will weitere Kurse dieser Art mit der Arbeitsagentur anbieten.