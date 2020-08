Eingabe beim Saar-Landtag : Landtag debattiert Missbrauch des Davidsterns

Saarbrücken/Dillingen Eingabe eines Dillinger Juden fordert Verbot des Tragens des Symbols aus der Nazi-Zeit bei „Hygiene-Demos“ wie in München.

Der Saar-Landtag wird sich in Kürze mit einer Eingabe (Petition) beschäftigen, in der ein Verbot des Tragens des Davidsterns bei so genannten „Hygiene-Demos“ der Corona-Pandemie-Leugner in Saarbrücken gefordert wird. Der Dillinger Jude Gilbert Kallenborn, der die Petition beim zuständigen Landtagsausschuss einreichte, sagte der SZ: „Es ist eine unerträgliche Volksverhetzung und Verharmlosung des Holocaust, weil sich Corona-Leugner im Jahre 2020 als Opfer darstellen.“ Diese Demonstranten, die im Saarland bei Demonstrationen in Saarbrücken und St. Wendel den gelben Davidstern mit dem Wort „Ungeimpft“ an ihrer Kleidung oder auf Plakaten zeigten, würden die jüdischen Opfer der Massenvernichtung durch die Nazis verhöhnen, erklärte Kallenborn Die Nationalsozialisten hätten die Juden in Deutschland zum Tragen des Davidsterns gezwungen. Mit dem Zeichen an ihrer Kleidung seien sie in Viehwagen der Reichsbahn in die Massenvernichtungslager abtransportiert worden.