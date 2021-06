Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland ist weiter rückläufig

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen zwölf neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenzen im Saarland veränderten sich nur geringfügig.

Inzidenz liegt bei 28,5

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 28,5 – am Vortag hatte sie bei 29,8 gelegen. Unter 30 hatte die Inzidenz im Saarland vor dem Wochenende zuletzt am 11. Oktober gelegen. Da über den Feiertag am Donnerstag und das verlängerte Wochenende weniger Leute den Arzt aufsuchen und weniger Daten an die Gesundheitsämter übermittelt werden, war vorab mit sinkender Inzidenz zu rechnen.