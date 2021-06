Thomas Lutze oder Dennis Lander? : Saar-Linke liefert sich spannendes Rennen um Listenplatz 1

Neunkirchen Am Sonntag will die Linke im Saarland ihre Bundestagskandidaten küren. Um den Spitzenplatz konkurrieren der Landesvorsitzende Thomas Lutze und der Landtagsabgeordnete Dennis Lander. Gewählt wird nach heftigen internen Konflikten.

Nach den heftigen innerparteilichen Konflikten der vergangenen Wochen wird die Linke im Saarland am Sonntag im Neunkircher Ellenfeld-Stadion ihre Bundestagskandidaten küren. Um den einzig aussichtsreichen Spitzenplatz konkurrieren der Landesvorsitzende Thomas Lutze (51) und der Landtagsabgeordnete Dennis Lander (27).

Vom Ausgang der Wahl hängt innerparteilich viel ab. Fraktionschef Oskar Lafontaine will eine erneute Bundestagskandidatur Lutzes verhindern, aus seiner Sicht steht die Existenz der Saar-Linken auf dem Spiel – und sicherlich auch seine eigene Zukunft in der Linken. Der 77-Jährige wirft Lutze Betrügereien vor, um sich die eigene Macht zu sichern. Er stellt zudem infrage, ob die Mitgliederversammlung überhaupt ordnungsgemäß ablaufen kann, da die Mitgliederdatenbank nicht in Ordnung gebracht sei und Beschwerden vorlägen, dass stimmberechtigte Mitglieder nicht eingeladen worden seien.