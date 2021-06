Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 19 Neuinfektionen im Saarland gemeldet - Inzidenz auf 31,5 gesunken

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 19 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz sinkt weiter, wird allerdings natürlich durch den Feiertag am Donnerstag beeinflusst.

Inzidenz liegt bei 31,5

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 31,5 – am Vortag hatte sie bei 36,6 gelegen. Dass die Inzidenz sinkt, war aufgrund des Feiertages zu erwarten - an Fronleichnam wurden weniger Ärzte aufgesucht und weniger Daten an die Gesundheitsämter übermittelt.

Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 2294 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.31 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 5426 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 26,3 an (Vortag: 29,7; Vorwoche: 37,5).

Das RKI wies allerdings in einem Lagebericht auf den Feiertag Fronleichnam in vielen Bundesländern am Donnerstag hin: „Bei der Interpretation der Fallzahlen ist zu beachten, dass an Feiertagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.“