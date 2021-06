Pandemie im Kreis Saarlouis : Landkreis meldet niedrige Inzidenz von 30,91

Kreis Saarlouis Das Gesundheitsamt Saarlouis meldet aktuell eine niedrige 7-Tage-Inzidenz: Sie lag am Montag bei 30,91. Derzeit gibt es im Kreis Saarlouis nur 89 aktive Corona-Fälle. Insgesamt wurden bisher 8486 Fälle bestätigt.

Nur zwei neue Infektionen wurden am Montag bekannt: Ein Fall in Saarlouis und einer in Schwalbach. Als genesen gelten seit Montag acht Personen mehr, insgesamt nun 8246.