Landkreis Saarlouis : 15 Personen müssen wegen Corona-Fall an Schule in Quarantäne

Kreis Saarlouis An der Kirchbergschule in Schwalbach wurden zwei Personen positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet, weswegen das Kreisgesundheitsamt für mehrere Kontaktpersonen nun die Quarantäne anordnete. Die sinkende Zahl der Neuinfektion führt derweil zu einem erneuten deutlichen Absinken der Inzidenz in der Region.

Die meisten Fälle gibt es derzeit in Schwalbach mit 19. In der Kreisstadt Saarlouis sind derzeit 15, in Wadgassen und Saarwellingen jeweils zwölf, in Ensdorf elf, in Bous sieben, in Dillingen und Nalbach jeweils sechs, in Rehlingen-Siersburg vier, und in Wallerfangen, Überherrn, Lebach und Schmelz jeweils zwei Personen mit dem Virus infiziert.