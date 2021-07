Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland steigt leicht auf 7,5 – ein weiterer Todesfall

Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen neun neue Corona-Fälle im Saarland gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt bei 7,5.

Für den heutigen Freitag meldet das RKI neun neue Corona-Fälle in Verbindung mit der Krankheit für das Saarland und damit 41 600 Infektionen insgesamt seit Pandemie-Beginn. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Laut RKI sind insgesamt 1028 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben.

Corona-Inzidenz liegt bei 7,3

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 7,5 (Vortag: 7,3). Momentan weist der Landkreis Merzig-Wadern mit 16,5 die höchste Inzidenz im Saarland auf. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Neunkirchen mit 3,8. Alle Saar-Landkreise bis auf Merzig-Wadern liegen unter der Inzidenz-Marke von zehn (siehe Tabelle).

Corona-Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am dritten Tag infolge angestiegen. Sie lag bei 5,5 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: Vor einem Tag lag sie bei 5,2, vor zwei Tagen bei 5,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 949 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.15 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 649 Ansteckungen gelegen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der dritten Welle gab es am 26. April 2021 mit 169,3. Danach war sie von wenigen Ausreißern abgesehen zunächst recht stetig gesunken. Anfang Juli schwankte sie jedoch um den Wert 5 herum. So lag sie am Freitag der Vorwoche bei 5,0.

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 69 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 734 468 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 633 300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 190.