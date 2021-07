Meinung zu Preise für Impfwillige : Statt belohnen flexibler impfen

Meinung Saarbrücken Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat vorgeschlagen, Preise unter Impfwilligen zu verlosen. Warum erst in den Impfzentren nachgebessert werden sollte.

Ein wenig erinnert es an Angebote im Teleshopping-Kanal. „Und wenn Sie innerhalb der nächsten fünf Minuten anrufen, erhalten Sie ein zweites Set gratis dazu.“ Zugegeben, ganz so aggressiv wirkt der Lockversuch von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans für Impfwillige nicht. Er ist bis jetzt auch nur ein Vorschlag. Und Hans ist nicht der Einzige, der diese Idee hat. Auch in anderen Bundesländern wird darüber diskutiert.