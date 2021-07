Todesursachenstatistik : So viele Menschen sind 2020 in Deutschland an Corona gestorben

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wiesbaden In seiner Todesursachenstatistik teilt das Statistische Bundesamt mit, wie viele Menschen in Deutschland 2020 direkt am Coronavirus gestorben sind und bei wie vielen Todesfällen eine Corona-Infektion lediglich Begleiterkrankung war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und KNA

Bei 36.291 Todesbescheinigungen war im vergangenen Jahr Covid-19 als Erkrankung vermerkt. Das geht aus den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik hervor.

Der größte Teil dieser Menschen ist auch tatsächlich direkt an der Corona-Erkrankung gestorben: Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, war Covid-19 bei 30.136 Verstorbenen mit Corona-Erkrankung – und damit in 83 Prozent der Fälle – auch die Todesursache. In 6155 Fällen (17 Prozent) starben die Personen mit einer Coronavirus-Infektion als Begleiterkrankung, jedoch letztendlich an einer anderen Grunderkrankung.

Die vorläufigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden ab dem Berichtszeitraum Januar 2020 erstmals monatlich veröffentlicht und umfassen laut Statistischem Bundesamt bis zur vorliegenden Auswertung knapp 92 Prozent aller Sterbefälle in Deutschland.

Die vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik zeigen zudem dem Bundesamt zufolge kaum Veränderung bei Suiziden. Die Zahl der Suizide lag demnach im Jahr 2020 bei 8.565 und damit bislang leicht unter der Zahl von 2019 mit 9.041 Suiziden.

Das Statistische Bundesamt machte auf Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Todesursachenstatistik und der Meldungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) aufmerksam. Covid-19-Sterbefälle werden demnach auf zwei Meldewegen erfasst: Zum einen über die amtliche Todesursachenstatistik, zum anderen über die Meldepflichten nach dem IfSG. Das Robert Koch-Institut (RKI) und die Landesgesundheitsbehörden veröffentlichen Covid-19-Sterbefallzahlen nach dem IfSG. Die Unterschiede in den beiden Dokumentationsformen führen demzufolge dazu, dass die Fallzahlen in beiden Statistiken sich leicht unterscheiden. In der RKI-Statistik werden 41.476 verstorbene Covid-19-Fälle für das Jahr 2020 ausgewiesen.

(dpa)