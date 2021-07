Inzidenz steigt auf 4,6 : Ein weiterer Corona-Todesfall im Landkreis St. Wendel

St Wendel In der Gemeinde Marpingen ist eine 82-jährige Frau in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises mit.

Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg damit auf 113. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt ebenfalls eine weitere infizierte Person in der Kreisstadt St. Wendel, damit steigt die Corona-Inziden den zweiten Tag in Folge leicht an und liegt aktuell bei 4,6.