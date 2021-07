Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 14 neue Corona-Fälle im Saarland - Inzidenz bei 7,3

Update Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen 14 neue Corona-Fälle im Saarland gemeldet.

Für den heutigen Mittwoch meldet das RKI 14 neue Corona-Fälle in Verbindung mit der Krankheit für das Saarland und damit 41 591 Infektionen insgesamt seit Pandemie-Beginn. Laut RKI sind insgesamt 1027 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben.

Corona-Inzidenz liegt bei 7,3

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 7,3 (Vortag: 7,1). Momentan weist der Landkreis Merzig-Wadern mit 15,5 die höchste Inzidenz im Saarland auf. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis St. Wendel mit 3,4. Alle Saar-Landkreise bis auf Merzig-Wadern liegen unter der Inzidenz-Marke von zehn (siehe Tabelle).

Corona- Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI mit 970 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden etwas mehr Fälle gemeldet als in der Vorwoche. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.40 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 892 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,2 an (Vortag: 5,1; Vorwoche: 5,1).

Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl liegt über der Schwelle von 1. So gab das RKI den sogenannten 7-Tage-R-Wert am Donnerstag mit 1,09 an (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.