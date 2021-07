Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: acht neue bestätigte Fälle

Regionalverband (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet acht neue Coronafälle (Stand: 7. Juli, 16 Uhr). Die Zahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner bleibt dem Amt zufolge bei 8,6. Die maßgebliche Zahl des Robert-Koch-Instituts für den Mittwoch lag für den RV bei 8,5. Seit drei Wochen wurde dem Amt kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus mehr gemeldet.

Von den aktuell 54 Infizierten im RV leben 36 in Saarbrücken, 6 in Sulzbach, 5 in Völklingen, je 2 in Kleinblittersdorf, Riegelsberg und Püttlingen sowie einer in Friedrichsthal. Aus Großrosseln, Heusweiler und Quierschied liegen keine aktiven Fälle vor. 15 886 bestätigte Fälle gab es bislang im Regionalverband. Davon entfallen 8964 auf Saarbrücken, 6922 auf die Umlandkommunen. Als genesen gelten 15 357 Personen. 475 Menschen starben an oder mit Corona.