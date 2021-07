Worauf Saarländer sich jetzt freuen können : Diese Corona-Lockerungen gelten ab heute im Saarland

Update Saarland Ab heute darf wieder mehr gefeiert werden: Die Änderungen betreffen vor allem den Freizeitbereich und sportliche Aktivitäten. Worauf die Saarländer sich jetzt freuen dürfen.

Außerdem entfällt die Testpflicht für den Kontaktsport im Außenbereich. Besonders freuen dürfen sich Wasserfreunde, denn auch für Strand- und Freibäder entfällt die Testpflicht. In der Gastronomie entfällt die Beschränkung der Gruppengröße auf höchstens 10 Personen an einem Tisch in der Gastronomie.

Für Ministerpräsident Tobias Hans macht „der anhaltend positive Trend des Infektionsgeschehens weitere Erleichterungen und die Rücknahme von Beschränkungen im Rahmen des Saarland-Modells möglich.“ Er weiß jedoch auch, „dass sich viele Menschen bereits einen Wegfall aller Beschränkungen wünschen, doch wir halten am Saarland-Modell als langfristiges Steue-rungsmodell fest und ermöglichen in Verbindung mit verschiedenen Voraussetzungen so mehr öffentliches Leben. Wir müssen jedoch weiterhin umsichtig sein und dürfen keine Rückschläge riskieren.“ Das ist auch für Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ein wichtiger Punkt: „Der Sommer wird gut, aber wir müssen schon jetzt an den Herbst denken. Wir werden in der Landesregierung nächste Woche mit Expertinnen und Experten beraten, wie weitere Vorbereitungen für den Herbst und die stärker werdende Delta-Variante aussehen müssen.“