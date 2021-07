Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 11 neue Corona-Fälle im Saarland, Inzidenz steigt auf 7,0

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 11 neue Corona-Fälle für das Saarland gemeldet. In Deutschland stieg die Inzidenz sprunghaft auf 8,6.

Corona-Inzidenz liegt bei 6,7

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 7,0 (Vortag: 6,7). Aktuell weist der Kreis Merzig-Wadern mit 14,5 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von St. Wendel mit 8,0. Alle anderen Kreise liegen auf oder unter einer Inzidenz von 7,0. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in Saarlouis (4,1).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen lag sie bei 8,6 - am Vortag betrug der Wert 8,0 und davor 7,1. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli waren es noch 4,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1456 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.04 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen.