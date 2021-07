Massenweise freie Termine in den Impfzentren : Dank Überangebot frühere Zweitimpfungen im Saarland?

Saarbrücken/Berlin Saarländer können seit Freitag individuell Impftermine buchen, es gibt aber Grenzen. Gleichzeitig laufen im Bund Vorbereitungen für eine dritte Impf-Runde. Wo gibt es jetzt freie Termine und was ist mit der Auffrischungs-Impfung? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Punkt zwölf Uhr am Freitag hat das Online-Buchungsportal der Saar-Landesregierung in neuer Form geöffnet. Seither können Termine für eine Corona-Impfung – auch über die Hotline – individuell gebucht werden. Außerdem haben die Bürger freie Wahl beim Impfzentrum und beim Impfstoff. Personen, die bereits einen Termin zur Erstimpfung zugewiesen bekommen haben, können ihren Termin online oder telefonisch umbuchen.

In allen vier Impfzentren des Landes – in Saarbrücken, Saarlouis, Neunkirchen und Lebach – gibt es massenweise freie Termine für eine Erst­impfung in den kommenden zwei Wochen. Über 400 in Saarbrücken, rund 450 in Neunkirchen und Saarlouis. In Lebach sind sogar über 500 Termine frei, darunter einige Nachttermine (Stand Freitagnachmittag). Wobei letztere nicht später als 22 Uhr stattfinden.