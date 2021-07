Corona-Lage in Deutschland bleibt fragil : Der Weg zur Normalität wird ein langer werden

Mitte April vergangenen Jahres prägte Vizekanzler Olaf Scholz einen Begriff, der in dieser Pandemie zum geflügelten Wort wurde. Der heutige SPD-Kanzlerkandidat stimmte die Bürger auf eine „neue Normalität“ ein, auf die wir uns „für lange Zeit“ gewöhnen müssten.

Ob das, was wir in den 15 Monaten seit dieser Äußerung erlebt und ertragen haben, das Attribut „normal“ verdient, ist mehr als fraglich. Jedenfalls könnte man nun im zweiten Corona-Sommer beinahe das Gefühl bekommen, dass wir zur alten Normalität zurückfinden: Man arbeitet vielerorts wieder im richtigen und nicht mehr im heimischen Büro, kommt ohne Test ins Restaurant, feiert Feste und findet geöffnete Clubs, geht auf Reisen und reibt sich verwundert die Augen beim Anblick halb oder ganz gefüllter Fußballstadien. Doch auch, wenn das Leben vielerorts vorpandemisch anmutet, sind wir weit weg von der alten Normalität.

Um uns herum explodieren die Infektionszahlen, so etwa in Spanien. Das beliebte Urlaubsland gilt ab Sonntag wieder als Corona-Risikogebiet, inklusive Mallorca und den Kanaren. Auch hierzulande stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag den dritten Tag in Folge leicht an. Es ist freilich zu früh, um daraus schon eine Trendumkehr oder gar den Beginn der vierten Welle abzuleiten. Doch es zeigt, wie fragil die Lage ist, solange kaum mehr als 40 Prozent der Deutschen durch eine Impfung vollständig geschützt sind.