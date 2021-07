Saarland-Image-Kampagne : Jeder Euro für die Saarland-Image-Kampagne ist gut angelegt

Saarbrücken Die Image-Kampagne des Saarlandes „Großes entsteht immer im Kleinen“ wurde zu Beginn stark kritisiert. Doch offenbar hat sie sich bewährt. Warum sie kommendes Jahr verlängert werden sollte.

Das ist allerdings auch dringend notwendig. Für viel zu viele in Deutschland ist das Saarland samt seiner Landeshauptstadt immer noch nur ein Fleck und ein Namen auf der Wetterkarte oder die kuriose Heimat von diversen Bundesministern. Journalisten reisen von außerhalb nur mal an, wenn sie wissen wollen, wie eine Kanzleramts-Aspirantin tickt. Und danach sind sie fix wieder weg.

Für einen Wirtschafts- und Tourismusstandort ist ein guter Name, überhaupt bekannt zu sein, aber essentiell. Daher darf es gar keine Frage sein, die laufende Image-Kampagne zu verlängern, besser noch, sogar noch Geld draufzulegen. Denn über das, was es hier im Saarland an Qualität in Wirtschaft, Tourismus und Kulktur gibt, kann gar nicht genug geredet werden.