Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Gesundheitsamt meldet sieben neue Corona-Fälle

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen für den Großraum Saarbrücken sind da.

Aktuell sind 45 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert.Davon leben 28 in Saarbrücken, 5 in Friedrichsthal, 4 in Völklingen, 3 in Sulzbach, jeweils 2 in Riegelsberg und Quierschied sowie einer in Püttlingen. In Großrosseln, Heusweiler und Kleinblittersdorf liegen derzeit keine akuten Fälle vor.