Gründer des Fördervereins der Telefonseelsorge Saar : Saarländer Hans Grauss mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Saarbrücken „Das vielfältige soziale Engagement der Telefonseelsorge Saar ist wichtig und wertvoll für unsere Gesellschaft“, sagte Sozialministerin Monika Bachmann.

Sozialministerin Monika Bachmann hat am Donnerstag, den 15. Juli, Hans Grauss aus Illingen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

„Es handelt sich um die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik Deutschland an Bürgerinnen und Bürger zu vergeben hat. Das Verdienstkreuz am Bande wird Menschen zuerkannt, die sich in ihrem beruflichen Umfeld und darüber hinaus in herausragender Weise um das Wohl ihrer Mitmenschen verdient gemacht haben“, so Sozialministerin Monika Bachmann anlässlich der Verleihung.

Im Saarland engagieren sich neben Hans Grauss, dem Gründer des Fördervereins der Telefonseelsorge Saar, weitere 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich.

„Das vielfältige soziale Engagement der Telefonseelsorge Saar ist wichtig und wertvoll für unsere Gesellschaft. Hans Grauss ist mit seinem über 30-jährigen Einsatz für die Arbeit an ratsuchenden Menschen in Not und in Lebenskrisen, eine große, wenn nicht sogar, die Stütze der saarländischen Telefonseelsorge. Mit seinem hohen Maß an Einfühlungsvermögen, seiner Offenheit und seiner hohen sozialen Kompetenz, hat Herr Grauss maßgeblich zu einer positiven Begleitung von Menschen in Krisensituationen im Saarland beigetragen. Daher freut es mich natürlich ganz besonders, dass sein ehrenamtliches Engagement für Menschen in Krisensituationen in Form des Verdienstkreuzes am Bande gewürdigt wird“, betont Bachmann.