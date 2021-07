Zahlen im Saarland noch stabil : Sorge über Trendwende bei Corona-Infektionen in Deutschland

Berlin/Saarbrücken Während im Saarland die Zahlen stabil sind, ist die Tendenz bundesweit steigend. Die Zielmarke beim Impfen ist zudem noch weit entfernt.

(dpa/kip/fu) Steigende Corona-Infektionszahlen in Deutschland und ein starkes Anschwellen der Corona-Ausbrüche in Nachbarländern versetzen die Bundesregierung in wachsende Sorge. „Wir hatten jetzt mehrere Tage, bei denen jeweils die Infektionszahl um 50, 55 Prozent höher als in der Vorwoche lag – das ist natürlich eine Entwicklung, die wir nicht gleichmütig betrachten können“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. „Der Blick in die Nachbarländer, Niederlande, Spanien, Großbritannien, zeigt uns, wie schnell sich eine Situation wieder sehr verschärfen kann.“