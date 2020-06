Digitale Geräte in Schulen : Auf Schulen und Träger wartet in Sommerferien viel digitale Arbeit

Saarbrücken Nach den Sommerferien der Regelbetrieb, und zwar ausschließlich im Präsenzunterricht. Das ist das erklärte Ziel, an dem hinter und vor den bildungspolitischen Kulissen weiterhin gearbeitet wird.

Wagner sieht den richtigen Kurs eingeschlagen, weil Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in der kommenden Woche Gespräch mit den Schulträgern halten will. Das Sofortpaket müsse wichtige Abläufe in Bezug auf Ausgabe, Verwaltung und Wartung der Geräte sowie den Bedarf an technischer Beratung enthalten und schnell steuern. „Die Landkreise haben in diesem Bereichen viel Erfahrung“, sagt Wagner. Die solle man auch nutzen. „Der IT-Administrator kann aber nicht der Lehrer sein, dafür muss es neues Personal geben“, fordert er. Unter anderem dafür sollen Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes in den Digitalpakt eingestellt werden. „Wieviel Personal man da generieren muss, schaut sich das Ministerium an, es wäre jedenfalls sinnvoll, da die Landkreise und deren IT-Administratoren zu nutzen, und dieses Personal dort anzukoppeln“, findet Wagner. Überhaupt müsse eine digitale Lernplattform bei den Administratoren ansetzen. Im Idealfall würde ein Netzwerk des digitalen Lernens einberufen, fordert Wagner, in dem Eltern, Schüler, Schulleiter und IT-Experten ihre Erfahrungen austauschen und das Projekt mit Konzepten gemeinsam voranbringen. Spaniol allerdings gibt zu bedenken: „Man kann mit geliehenen Endgeräten nicht das Gefälle zwischen bildungsnahem und -fernem Umfeld ausgleichen.“ Sie unterstrich, dass die digitale Infrastruktur der Schulen, wie mangelndes Wlan, ein Problem sei, nimmt aber positiv auf, dass das Landesinstitut für Pädagogik und Medien mittels verstärkter Fortbildungen die digitalen Kenntnisse der Lehrer erweitern will.