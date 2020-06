Landeskunde : Wenn sich nichts mit nichts verbindet...

Stell’ Dir vor, es gibt ein Institut für Landeskunde – und es interessiert (fast) niemanden. Doch schlimmer noch: Der Exitus des IfLiS ist bloß ein weiteres Exempel für die notorische Geschichtsvergessenheit, die sich das Land bei seiner Historie leistet.

Auch das billige Endlagern der Bergbaustellung „Das Erbe“ im Virtuellen vor einigen Jahren steht dafür. Exakt vor diesem Hintergrund muss man auch den permanenten Niedergang des Landeskunde-Instituts sehen. Dabei gab es Zeiten, da war die Landeskunde eine honorige Unternehmung, eng verzahnt mit der Saar-Uni. Doch man riss das Institut aus der fruchtbaren Nähe zur Wissenschaft und verfrachtete es nach Reden. Zudem verfiel der frühere Umweltminister Stefan Mörsdorf (CDU) auf die Idee, einen Verein daraus zu machen – angeblich, weil sich so leichter zusätzliche Mittel einwerben ließen. Was aber nie richtig funktionierte, wie bei so vielen Vorhaben, bei denen die Politik wegen chronisch leerer Kassen ans private Geld will, letztlich aber nur Kontrollmöglichkeiten verschenkt.