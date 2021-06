Streit über NS-Vergangenheit des Ex-Präsidenten der Saar-Ärztekammer : Eine Frage der Ehre

Dr. Max Obé war in der NS-Zeit oberster Medizinalbeamter an der Saar. Die Gesundheitsverwaltung hatte er ab 1936 aufgebaut. Historiker machen Obé allerdings für die Umsetzung von Euthanasie-Maßnahmen der Nationalsozialisten mitverantwortlich. Foto: Landesarchiv

Saarbrücken Der Arzt Max Obé machte nicht nur unter den Nazis Karriere, sondern auch nach dem Krieg. Er wurde mit Ehrungen und Ehrentiteln überhäuft. Die soll er über 50 Jahre nach dem Tod wieder verlieren. Über den Umgang mit einem schwierigen Erbe.

Der Mann, der ein paar Jahre zuvor noch oberster Amtsarzt des NS-Staates an der Saar war, erfreute sich nach dem Krieg höchster Wertschätzung. Die Ärztekammer machte Max Obé 1950 zum Präsidenten, später zum Ehrenpräsidenten. Als Sozialminister Paul Simonis ihm 1962 das Bundesverdienstkreuz ansteckte, streifte er Obés Wirken während der NS-Zeit in seiner Laudatio nur in einem Satz: Die Leitung der Gesundheitsverwaltung während des Krieges sei eine „erhebliche Belastung“ gewesen.