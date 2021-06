Forschung an Saar-Uni zu Oberflächenstrukturen : Daran perlen alle Tropfen ab

Forschung an Saar-Uni zu Oberflächenstrukturen

Das Blatt eines Johannisbrotbaumes – Saarbrücker Forscher haben die Oberflächenstruktur des Blattes nachgebildet. Die Forscher wollen so nachhaltige Materialien schaffen. Foto: João Rocha, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/UDS/João Rocha

Saarbrücken Saarbrücker Forscher entwickeln neue Materialien nach dem Vorbild der Oberfläche von Baumblättern.

Chemiker der Universität des Saarlandes und ihre Kollegen aus Portugal und Schweden haben in einem internationalen Forschungsprojekt die Oberflächenstruktur der Blätter des Johannisbrotbaums nachgebildet. Den Forschern ging es dabei vor allem darum, bestimmte Eigenschaften des Blattes genau nachzuahmen, die Schmutz und Wasser abweisen.

Das soll helfen, nachhaltige Materialien zu entwickeln und so dem Klimawandel zu begegnen. Ein Beispiel ist ein Effekt von Lotus-Pflanzen. Lotus-Blätter lassen Wassertropfen abperlen. So halten die Pflanzen ihre Blattoberflächen durch Selbstreinigung sauber. Materialien, die diese Eigenschaft aufweisen, könnten also mit weniger Wasser gereinigt gehalten werden.