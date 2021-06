In der Saarbrücker City : Ripa öffnet Bürgerbüro in Saarbrücken

Die saarländische EU-Abgeordnete Manuela Ripa (ÖPD). Foto: ÖDP

Saarbrücken Die einzige saarländische EU-Abgeordnete Manuela Ripa hat am Montag in der Saarbrücker Innenstadt ein Bürgerbüro eröffnet. Es befindet sich in der Mainzer Straße 110 an der Saarbahn-Haltestelle Hellwigstraße.

Ripa sitzt für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) im EU-Parlament. Ihr neues Büro soll Anlaufstelle für alle sein, die ein Anliegen haben oder sich über Ripas Arbeit in Brüssel informieren wollen.

Ripa sitzt im Europäischen Parlament in den Ausschüssen „Industrie, Forschung und Energie“, „Sicherheit und Verteidigung“, „Internationaler Handel“, „Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“ sowie im Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung. Ihre Schwerpunkte sieht Manuela Ripa in den Themenfeldern Artenschutz, Massentierhaltung, Verbraucher-, Umwelt- und Klimaschutz, und Dekarbonisierung der Wirtschaft.