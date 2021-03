Zahlen des Gesundheitsministeriums : 450 Corona-Tote in saarländischen Altenheimen

Saarbrücken In den saarländischen Pflegeheimen sind seit Beginn der Pandemie 450 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das entspricht knapp der Hälfte aller Corona-Todesfälle im Saarland. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) starben von diesen 450 Heimbewohnern 49 Prozent im Pflegeheim und 51 Prozent in einer Klinik.