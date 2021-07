Fußball-Verbandsliga : Corona-Fall: Auftaktspiel von Reisbach abgesagt

Die Neuzugänge des SC Reisbach (von links) Emre Akbulut, Nils Wohlschlegel, Kim Rolmann und Leon Klein mit Trainer Christian Kilper. Bis zum ersten Saisonspiel müssen sie nun noch länger warten. Derzeit ruht sogar der Trainingsbetrieb. Foto: Semmler

Reisbach Die beiden ersten Saisonspiele des SC Reisbach in der Fußball-Verbandsliga Süd/West sind abgesagt worden. Grund ist ein Corona-Fall im Verbandsliga-Team der Reisbacher. Für die Mitspieler des betroffenen Akteurs stehen nun PCR-Tests an, deren Ergebnisse voraussichtlich erst am Wochenende eintreffen.

Deswegen wurde die Partie der Schwarz-Weißen am Sonntag zu Hause gegen den 1. FC Riegelsberg abgesagt. Auch die für kommenden Mittwoch (4. August) geplante Begegnung bei den SF Rehlingen-Fremersdorf wird wegen des Corona-Falls nicht stattfinden. In Reisbach ruht seit Bekanntwerden des Falls auch der Trainingsbetrieb.