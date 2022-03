Kosten in Höhe von 38 Millionen Euro : „Bundesweite Bedeutung“ – Baubeginn am neuen Forschungsgebäude der Saar-Universität

Saarbrücken Am Freitag haben die Bauarbeiten für ein neues Forschungsgebäude am Campus in Saarbrücken begonnen. Der saarländische Bauminister Klaus Bouillon fand lobende Worte. Und auch für Ministerpräsident Tobias Hans steht fest: Das Projekt „hat eine bundesweite Bedeutung“.

Saarlands Bauminister Klaus Bouillon (CDU) hat am Freitag den Campus Saarbrücken der Universität des Saarlandes besucht. Denn dort wird seit diesem Tag, dem 11. März, ein neues Forschungsgebäude errichtet: das „Zentrum für Biophysik“, ein Großprojekt.

„Die Realisierung des Neubaus auf Basis des Wettbewerbsergebnisses aus 2019 kann nun beginnen“, sagte Bauminister Bouillon. Er konstatierte deshalb: „Heute ist ein freudiger Tag.“ Er erwarte ein „ein weiteres städtebauliches und architektonisches Highlight“. 43 000 Quadratmeter groß soll das Gebäude sein.

Neben Bouillon machte sich auch Universitätspräsident Prof. Dr. Manfred Schmitt ein Blick über die Lage des Baufeldes. Auch er sieht im geplanten Forschungsgebäude einen Meilenstein. „Es ist ein großartiger Erfolg für den Campus Saarbrücken sowie für die Universität insgesamt, dass nunmehr ein weiterer hochkarätiger Forschungsneubau in dieser Form im Saarland entsteht, der 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine herausragende neue Arbeitsstätte bieten wird“, sagte Schmitt. Für ihn ist klar, dass durch das Gebäude auch die „Wissenschaftsexzellenz im Saarland“ weiter steige.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans lobt das Bauprojekt am Campus Saarbrücken

In diese Kerbe schlug auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU): „Hier handelt es sich nicht um irgendein weiteres Bauvorhaben. Das Zentrum für Biophysik hat eine bundesweite Bedeutung“, stellte der CDU-Politiker klar.

Die Kosten für das Gebäude belaufen sich auf 38 Millionen Euro, zur Hälfte finanziert vom Bund. Die andere Hälfte trägt das Land. „Und ich bin stolz, dass sich weitere Projekte mit Gesamtbaukosten in Höhe von rund 94 Millionen Euro in Ausführung befinden“, bilanzierte Bouillon. 70 Millionen wurden laut dem CDU-Politiker in der vergangenen Legislaturperiode bereits in den Saarbrücker Campus investiert. Des Weiteren seien aktuell 13 Millionen Euro für die Planung von weiteren Projekt angedacht. „Das ist eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann.“

