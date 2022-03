Demo im Saarbrücker Regierungsviertel : „Zehntausende unbearbeitete Verfahren“: Protest gegen den Standort der Ausländerbehörde in Lebach

Eines der Plakate der Demonstranten, die verlangen, dass die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) wieder nach Saarbrücken kommt. Foto: Jörg Laskowski

Saarbrücken Am Donnerstag demonstrierten rund 50 Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt für die Rückkehr der Zentralen Ausländerbehörde nach Saarbrücken. Mehrere zehntausend Anträge sind nach Angaben der Demo-Organisatoren am neuen Standort in Lebach noch nicht bearbeitet worden.