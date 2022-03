Ukraine-Krieg : Experten aus dem Saarland erklären: Welche Konsequenzen drohen Putin?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag (24. Februar) die Ukraine angegriffen. Foto: AP/Darko Vojinovic

Saarbrücken Der Krieg in der Ukraine treibt Politik und Zivilbevölkerung auch in Deutschland um – wirft auch viele völkerrechtliche Fragen auf. Zwei Völkerrechts-Experten der Universität des Saarlandes wollen in einem Online-Vortrag am Dienstag, 15. März, für mehr Klarheit sorgen.

Zerbombte Städte, zivile Opfer, Millionen verzweifelter Menschen auf der Flucht – Putins Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert Europa und die Welt. Die Folgen und ein Ende der Gewalt sind unabsehbar. Politische und diplomatische Mittel scheinen bislang wirkungslos zu sein. Welche völkerrechtlichen Möglichkeiten bestehen? Dieser Frage gehen am kommenden Dienstag, 15. März, um 17.30 Uhr, die Völkerrechts-Experten der Universität des Saarlandes Marc Bungenberg und Thomas Giegerich in einer kostenlosen Online-Live-Diskussion auf den Grund. Das Thema lautet: „Der Ukraine-Krieg aus völkerrechtlicher Sicht“.

Kann das Völkerrecht den Weltfrieden wahren oder wiederherstellen? Welche Rolle spielt der UN-Sicherheitsrat? Wie sieht das wirtschaftliche Sanktionssystem aus? Wie kann das humanitäre Völkerrecht in diesem Krieg durchgesetzt werden? Welche völkerstrafrechtlichen Konsequenzen drohen Putin? Auch dies sind Fragen, auf die Bungenberg und Giegerich eingehen werden. Die Saarbrücker Rechtswissenschafts-Professoren leiten als Direktoren das renommierte, 1951 gegründete Europa-Institut an der Saar-Uni.

Marc Bungenberg ist Professor für Öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht und leitet seit 2021 den durch die EU-Kommission verliehenen Jean Monnet Lehrstuhl für European Constitutional Framework of International Dispute Settlement and Rule of Law. Er befasst sich unter anderem mit der werteorientierten Ausgestaltung der europäischen Handelspolitik, Welthandelsrecht, internationaler Streitbeilegung und ist Experte auch für Fragen von Wirtschaftssanktionen. Thomas Giegerich ist Professor für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht und hatte bereits zwei Jean-Monnet-Lehrstühle der EU-Kommission inne. Auf dem Gebiet des Völkerrechts sind seine Forschungsschwerpunkte der Menschenrechtsschutz, das Völkervertragsrecht und die friedliche Streitbeilegung.

Das Europa-Institut tritt seit sieben Jahrzehnten für eine regelbasierte europäische und internationale Ordnung im Interesse von Frieden, Sicherheit, Freiheit, Gleichheit und Wohlstand ein. Es wurde 1951 gegründet mit dem Ziel, die Verständigung zwischen den europäischen Völkern zu fördern und an der Gestaltung eines friedlichen Europas mitzuarbeiten. Das Institut gilt als Talentschmiede für internationale Juristerei: Seit 1980 bietet das Europa-Institut einen einjährigen Masterstudiengang an, der Studierende aus der ganzen Welt ins Saarland zieht, um hier von renommierten Dozentinnen und Dozenten und Praktikerinnen und Praktikern im Europäischen und Internationalen Recht unterrichtet zu werden.