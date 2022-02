Studieninfowochen vom 7. März bis 1. April : Saar-Uni informiert digital über Studium, Fächer und Finanzierung

Saarbrücken Die Universität des Saarlandes richtet vom 7. März bis 1. April digitale Studieninfowochen mit Online-Vorträgen und der Möglichkeit für Nachfragen aus. An jedem Wochentag stehen dabei andere Fachrichtungen und Uni-Themen im Fokus. Los geht es ab 7. März mit unter anderem BWL, Lehramt, Pharmazie und Deutsch-französischen Studien.

In der ersten Woche, vom 7. bis zum 11. März, geht es an verschiedenen Wochentagen unter anderem um die Fachrichtungen Romanistik, BWL, Lehramt, Pharmazie, Deutsch-französische Studien sowie Wirtschaft und Recht. Bei der Veranstaltungsreihe stellen Dozentinnen und Dozenten in Live-Vorträgen einzelne Studiengänge vor, anschließend können Studieninteressierte auch Fragen stellen.

Die „Digitalen Studieninfowochen“ wenden sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, an Eltern und Interessierte. Angeboten werden mehr als 50 Online-Vorträge, wobei eine große Bandbreite an Studienfächern abgedeckt wird – von Betriebswirtschaftslehre, Chemie, Europawissenschaften und Informatik über Materialwissenschaft und Werkstofftechnik bis zu Medizin, Romanistik oder „Systems Engineering“. Auch das Lehramtsstudium wird vorgestellt. Zudem wird es in Vorträgen „Rund ums Studium“ um Themen wie die Studienfinanzierung, Tipps zur Studienwahl und zur Bewerbung oder um Auslandsaufenthalte gehen. Die Teilnahme an den Studieninfowochen ist ohne Anmeldung möglich.