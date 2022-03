Streit um Sprachförderung : Stellenabbau durch die Hintertür? Lehrkräfte im Saarland fordern mehr Verlässlichkeit

Update Saarbrücken Sprachförderlehrkräfte in Schulen sollen ab September direkt beim Land angestellt werden, statt wie bisher bei einem externen Träger. Kritiker befürchten einen Stellenabbau durch die Hintertür. Das Saar-Bildungsministerium widerspricht.

Der Bedarf an Sprachförderung im frühkindlichen als auch im schulischen Bereich ist weiter gestiegen. Nicht zuletzt durch die Pandemie. Deshalb will Bildungsministerium Christine Streichert-Clivot (SPD) die Sprachförderung auf neue Füße stellen (wir berichteten). Für die Schulen bedeutet dies, dass rund 180 Sprachförderlehrkräfte künftig nicht mehr über den Träger Paritätisches Bildungswerk (PBW) in einem Outsourcing-Modell beschäftigt werden sollen, sondern direkt beim Land. „Wir werden die Sprachförderung aus der wiederkehrenden externen Vergabe an Bildungsträger in die dauerhafte hoheitliche Aufgabenerledigung des Landes selbst überführen und dadurch sichere und attraktive Arbeitsverhältnisse im Öffentlichen Dienst schaffen“, heißt es aus dem Bildungsministerium.