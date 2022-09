Premiere am Sonntag : Genreübergreifendes Stück: Studierendentheater Thunis spielt „Arsen und Spitzenhäubchen“

Tagsüber studieren sie Informatik, Psychologie, Biologie, Historische orientierte Kulturwissenschaften oder Lehramt, abends spielen sie auf der Bühne „Arsen und Spitzenhäubchen". Hintere Reihe, von links nach rechts: Polizist Brophy (Ivan Akulinchev), Polizist Klein (Chiara Günkel), Polizist O’Hara ( Adrian Graef), Teddy Brewster (Pascal Laag), Jonathan Brewster (Daniel Neugebauer), Dr. Einstein ( Robert Pietsch), Mortimer Brewster (Gereon Fox). Vorne von links: Abbey Brewster (Nikita Nagel), Dr. Harper (Marie Daubitz) und Elaine Harper (Artica Syed). Einige Mitspieler fehlten beim Fototermin. Foto: Buss/Silvia Buss

Saarbrücken Eine rabenschwarze Komödie hat das Studierendentheater Thunis, die älteste Truppe an der Universität, einstudiert. In dunklen Zeiten soll es was zu lachen geben. Am Sonntag, 25. September, hat „Arsen und Spitzenhäubchen“ Premiere.