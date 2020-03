Corona und Kommunalwahlen : Franzosen wählen unter verschärften Bedingungen

Innenminister Castanar stellt morgen in Metz die besonderen Vorkehrungen für die Abstimmung am Sonntag.

Der französische Innenminister Christophe Castaner kommt am morgigen Donnerstag, 12. März, nach Lothringen. In Metz wird er eine Sitzung zu den Vorsichtsmaßnahmen bei den am Wochenende anstehenden Kommunalwahlen leiten, das hat die Präfektur mitgeteilt. In Frankreich wächst die Sorge, dass der sich verbreitende Virus den Ablauf der Abstimmung erheblich stören könnte. 47,7 Millionen Franzosen und in Frankreich lebende EU-Ausländer sind für die Kommunalwahl an diesem Sonntag und die Stichwahl am 22. März wahlberechtigt. Gewählt wird in knapp 35 000 Städten und Gemeinden. In einer Umfrage des Forschungsinstituts Ifop hatten 28 Prozent der Befragten angegeben, dass sie überlegen, nicht in die Wahllokale zu fahren, um sich nicht anzustecken. In Frankreich gibt es keine Briefwahl. Gewählt wird entweder persönlich im Wahllokal oder per Vollmacht.