Robert Koch Institut : Grand Est zu Risikogebiet erklärt

Berlin Am Mittwochmorgen hat das Robert Koch-Institut die französische Region Grand Est, die an das Saarland angrenzt, zum internationalen Risikogebiet erklärt.

Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Fälle in der Großregion

Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Fälle in der Großregion : Das Virus trifft Frankreichs Grenzregion Grand Est hart

Wie das Robert Koch-Institut mitteilt, sind Risikogebiete Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Weitere Internationale Risikogebiete sind Italien, Iran, die Region Hubei in China sowie eine Provinz in Südkorea.