Orte ohne Bürgermeisterkandidat : Wenn niemand Bürgermeister werden will

Neunkirchen-lès-Bouzonville In drei Kommunen des angrenzenden Départements Moselle meldet sich niemand, um als „maire“ die Geschicke des Ortes zu leiten.

Während in Kommunen wie Forbach zum Beispiel acht Bewerber um die Wählerstimmen kämpfen, bleiben in drei Orten im angrenzenden Département Moselle die Wahllokale am kommenden Sonntag zu. In Brettnach, Neunkirchen-lès-Bouzonville und Berviller-en-Moselle, alle drei Orte befinden sich zwischen Bouzonville und Überherrn, kandidiert niemand als Bürgermeister. Somit findet auch kein erster Wahlgang statt. Damit sind die Kommunen in Frankreich nicht die einzigen Orte, in denen keiner auf den Chefsessel will. Laut Innenministerium in Paris sind landesweit 106 Kommunen betroffen.