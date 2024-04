Musik Pop aus Sizilien, Flamenco: Kultursommer startet

Am Wochenende erklingen beim rheinland-pfälzischen Kultursommer Pop aus Sizilien und Schweizer Alphörner. Das diesjährige Eröffnungsevent auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz steht unter dem Motto “Sterne des Südens„, wie die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz am Dienstag in Mainz verkündete. Offizieller Startschuss ist am Samstagnachmittag um 17 Uhr, begleitet von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck und dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD). Bis Ende Oktober werden weitere Festivals und Ausstellungen das Programm abrunden.