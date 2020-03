„Extrem schockiert“ : Aufnahme von Flüchtlingen gefordert

Kaiserslautern Die Evangelische Jugend Pfalz hat die Aufnahme von syrischen Flüchtlingen gefordert, die an der türkisch-griechischen Grenze festsitzen. Man sei „extrem schockiert und traurig über den Umgang mit Flüchtenden“, teilte das Landesjugendpfarramt am Dienstag in Kaiserslautern mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken