Gartenserie : 45 000 Zicken auf einem Grün

Charakterköpfe mit Blüten und Dornen: Heiko Hübscher pflegt im Rosengarten Zweibrücken 1600 Rosensorten.

„Rosen sind keine Königinnen, das sind Zicken.“ Und zwar 45 000 an der Zahl, um die sich Heiko Hübscher als gärtnerischer Leiter des Zweibrücker Rosengartens mit seinem Team kümmert. Um den Hochzeitspavillon, in Beeten, neben Stauden, Wildgehölzen und Bäumen sind 1600 Rosensorten zu sehen. „Rosen fördern Pilze und Bakterien im Boden, um zu verhindern, dass ein Keimling neben ihnen Fuß fasst“, erklärt Hübscher ihr „Zickentum“. Aber Erneuerung gehört zum Konzept. Pro Jahr legen die Mitarbeiter 200 Quadratmeter Rosenfläche neu an – und tauschen die Erde aus. Nur so gelingt eine Nachfolge.