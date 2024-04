Notfall Amok-Drohung Polizeieinsatz an Schule: Keine Vorkommnisse

Wegen einer auf eine Kachel in der Schultoilette geschriebene Amokdrohung ist die Polizei am Freitag in einer Gemeinschaftsschule in Marpingen im nördlichen Saarland im Einsatz gewesen. „Es ist nichts passiert. Alles gut“, sagte ein Sprecher der Polizei in St. Wendel am Mittag zum noch laufenden Einsatz. Man sei sicherheitshalber vor Ort, weil man dem Hinweis auf eine Bedrohung nachgehen müsse. Der Schulbetrieb laufe aber normal, auch eine schriftliche Abiturprüfung finde statt.