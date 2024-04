Neuwied Nach Gewalttod einer Frau: Früherer Lebenspartner angeklagt

Rund vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neuwied hat die Staatsanwaltschaft den früheren Lebensgefährten angeklagt. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wirft sie dem 34-Jährigen vor, seine Ex-Partnerin in der gemeinsamen Wohnung von hinten mit einem Hammer und einem Küchenmesser angegriffen und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft bewerte die Handlungen als Mord. Der Mann ist demnach weiter in Untersuchungshaft. Unter anderem über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheide nun das Landgericht Koblenz.