Corona-Fälle in der Großregion : Das Virus trifft Frankreichs Grenzregion Grand Est hart

Straßburg/Luxemburg Mehr als 300 Fälle und vier Tote sind bereits gemeldet. Eine lothringische Grundschulklasse muss in Quarantäne. Auch in Luxemburg gibt es erste Folgen.

Immer mehr Menschen erkranken in der Grenzregion Grand Est an dem Coronavirus. Mit 310 aktuellen Fällen ist sie damit die am stärksten betroffene Region Frankreichs, dicht gefolgt vom Pariser Umland. Landesweit sind bereits 33 Menschen an dem neuartigen Virus gestorben, vier davon in Grand Est. Die meisten Patienten hatten sich Mitte Februar auf einer religiösen Großveranstaltung bei Mülhausen infiziert. Im Département Haut-Rhin werden Tests auf das Virus nicht mehr systematisch durchgeführt, sondern nur noch, wenn die Verdachtsfälle tatsächlich schwerwiegende Symptome aufweisen. Das bestätigte Marc Noizet, Leiter der Notfallstation am Mülhausener Krankenhaus, gegenüber der Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace. Zu den Corona-Kranken in Grand Est zählt auch der Elsässer Abgeordnete Jean-Luc Reitzer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden und liegt zurzeit auf der Intensivstation. Auch Frankreichs Kulturminister Franck Riester wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Bei ihm verläuft die Krankheit bisher aber glimpflich.

In Woippy bei Metz wurde eine Grundschullehrerin positiv auf das Virus getestet. Die Kinder, die ihre Klasse besuchen, wurden laut der Präfektur in Metz gebeten, zu Hause zu bleiben. Sie werden 14 Tage in Quarantäne verbringen. „Wir erinnern daran, dass die Risiken für Kinder gering sind. Dennoch sind Grundschüler potentielle Virenträger. Angesichts ihres jungen Alters halten sie sich öfter weniger diszipliniert an die Vorsorgemaßnahmen“, begründet die Präfektur die Entscheidung. Die Schule wurde dennoch nicht geschlossen. Für die anderen Klassen findet der Unterricht weiterhin regulär statt.

Abseits vom Schulbetrieb leiden immer mehr Unternehmen in Grand Est – das die früheren Regionen Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne umfasst – an der Corona-Verbreitung. Darauf hat die Region reagiert. Präsident Jean Rottner kündigte Finanzhilfe in Höhe von 15 Millionen Euro an. Betriebe, die etwa durch Unterbrechungen der Lieferketten in Schwierigkeiten geraten, sollen spezielle Kredite in Anspruch nehmen dürfen.