Krankheit erreicht Europa : Frankreich bestätigt zwei Fälle von Corona-Virus

Paris Die französische Gesundheitsministerin hat zwei Fälle des aus China stammenden Corona-Virus bestätigt.

Frankreich hat am Freitag zwei Fälle einer Infektion mit dem neuen Corona-Virus aus China bestätigt. Es sind die ersten bekannten Fälle in Europa. Beide Erkrankte seien in China gewesen, sagte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. Sie erwarte weitere Fälle, sagte sie. „Wir haben zwei Fälle. Wir werden wahrscheinlich weitere Fälle haben.“